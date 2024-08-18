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"Ланцет" поразил украинского "Козака" под Курском

ВС РФ поразили "Ланцетом" украинскую бронемашину "Козак" в Курской области

18 августа, 14:11
Удар "Ланцета" по украинской бронемашине "Козак". Обложка © Минобороны РФ

Удар "Ланцета" по украинской бронемашине "Козак". Обложка © Минобороны РФ

Российские разведчики обнаружили в курском приграничье украинскую боевую бронемашину "Козак", после чего по ней был нанесён разрушительный удар дроном "Ланцет". Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры уничтожения вражеской техники.

Удар "Ланцета" по украинской бронемашине "Козак". Видео © Минобороны РФ

"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что подразделение российской группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ у границы в Сумской области.

Российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье
Российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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