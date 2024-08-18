"Ланцет" поразил украинского "Козака" под Курском
ВС РФ поразили "Ланцетом" украинскую бронемашину "Козак" в Курской области
Удар "Ланцета" по украинской бронемашине "Козак". Обложка © Минобороны РФ
Российские разведчики обнаружили в курском приграничье украинскую боевую бронемашину "Козак", после чего по ней был нанесён разрушительный удар дроном "Ланцет". Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры уничтожения вражеской техники.
Удар "Ланцета" по украинской бронемашине "Козак". Видео © Минобороны РФ
"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделение российской группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ у границы в Сумской области.