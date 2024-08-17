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17 августа, 13:24

ВС РФ одним ударом "Ланцета" уничтожили украинскую самоходку у границы в Сумской области

Подразделение "Севера" уничтожили "Ланцетом" САУ ВСУ у границы в Сумской области

Подразделение российской группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ у границы в Сумской области. Об этом в субботу, 17 августа, в Министерстве обороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Российские военные "Ланцетом" уничтожили самоходку ВСУ у границы в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами воздушной разведки в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны РФ, за уничтожением украинской самоходки следили средства воздушной разведки.

ВС РФ "Ланцетом" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области
ВС РФ "Ланцетом" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором барражирующий снаряд дрона "Ланцет" уничтожил танк в Курской области. Бронемашину украинские военные тщательно пытались замаскировать в лесополосе.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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