ВС РФ одним ударом "Ланцета" уничтожили украинскую самоходку у границы в Сумской области

Подразделение российской группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ у границы в Сумской области. Об этом в субботу, 17 августа, в Министерстве обороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Российские военные "Ланцетом" уничтожили самоходку ВСУ у границы в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами воздушной разведки в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны РФ, за уничтожением украинской самоходки следили средства воздушной разведки.