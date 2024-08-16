Российский "Ланцет" прямым попаданием уничтожил танк ВСУ в лесу под Курском 16 августа, 13:09 "Ланцет" уничтожил танк ВСУ. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области барражирующий снаряд российского дрона "Ланцет" уничтожил танк, который украинские бойцы тщательно замаскировали в лесополосе. Видео публикует Минобороны РФ.

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"В приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", — уточнили в ведомстве. Точным ударом боевая техника противника была уничтожена.

Ранее в Курской области российский военнослужащий наткнулся на заглохший на дороге БМП противника. Воспользовавшись замешательством украинских солдат, он подкрался к технике с канистрой бензина и просто сжёг её.

Авторы Татьяна Миссуми