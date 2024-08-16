Британские эксперты опознали на кладбище техники ВСУ под Курском танк Challenger 2
Британская Sun подтвердила уничтожение очередного танка Challenger 2 под Курском
Challenger 2. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd
Британские СМИ признали уничтожение очередного танка Challenger 2 в Курской области России, несмотря на молчание Министерства обороны Соединённого королевства по этой теме. Газета The Sun опубликовало снятый в российском приграничье ролик про уничтожение танка и отметило, что эксперты опознали на нём Challenger 2 по характерному стволу орудия.
Британские журналисты подтвердили, что большой, дорогостоящий и мощный танк уничтожил маленький и дешёвый ударный беспилотник РФ.
"Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы", — признал репортёр британской газеты.
Напомним, Украина выкатила поставленные Великобританией танки Challenger 2 в Курскую область. По данным западных СМИ, всего Лондон поставил 14 машин в Незалежную. Также ВСУ прислали "подарок из Польши", включающий танки РТ-91 Twardy. Однако по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ.