Британские СМИ признали уничтожение очередного танка Challenger 2 в Курской области России, несмотря на молчание Министерства обороны Соединённого королевства по этой теме. Газета The Sun опубликовало снятый в российском приграничье ролик про уничтожение танка и отметило, что эксперты опознали на нём Challenger 2 по характерному стволу орудия.

Британские журналисты подтвердили, что большой, дорогостоящий и мощный танк уничтожил маленький и дешёвый ударный беспилотник РФ.