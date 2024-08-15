"Сожжём и эти!" В Совфеде высказались о появлении британских танков в Курской области
Джабаров назвал появление Challenger 2 под Курском антирекламой западной техники
Использование ВСУ британских танков в Курской области обличает первостепенных врагов России. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Мы знаем, что немецкие "Леопарды", британские "Челленджеры", американские "Абрамсы" уже давно поставляются на Украину. Мы их сжигали, сожжём и эти танки", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Джабаров подчеркнул, что это плохая реклама западной техники, которая ляжет после встречи с ВС РФ. По его словам, наличие западных машин в приграничье говорит лишь о том, что российские войска воюют не с Киевом, а его западными хозяевами в лице стран НАТО, и прежде всего с Великобританией, США и Германией.
Ранее стало известно, что армия Украины использует поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке на Курскую область. По данным западных СМИ, всего Британия передала 14 таких машин, однако количество техники на границе пока неизвестно. Кроме того, сообщалось, что ВСУ под Курском используют польские танки РТ-91 Twardy. Но западные подачки не спасают украинцев. По предварительным данным, ВСУ лишились уже около 2,3 тысячи военных.
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