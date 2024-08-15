Использование ВСУ британских танков в Курской области обличает первостепенных врагов России. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы знаем, что немецкие "Леопарды", британские "Челленджеры", американские "Абрамсы" уже давно поставляются на Украину. Мы их сжигали, сожжём и эти танки", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Джабаров подчеркнул, что это плохая реклама западной техники, которая ляжет после встречи с ВС РФ. По его словам, наличие западных машин в приграничье говорит лишь о том, что российские войска воюют не с Киевом, а его западными хозяевами в лице стран НАТО, и прежде всего с Великобританией, США и Германией.