ВСУ использовали польские "Твёрдые" танки при атаке на Курскую область
Defence24: Польские танки РТ-91 Twardy участвуют в ударах ВСУ по Курской области
Танк PT-91 Twardy ("Твёрдый"). Обложка © Tanks-encyclopedia.com
При атаке на Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали польские танки РТ-91 Twardy. Об этом пишет польский портал Defence24.
"Бронетехника, предоставленная Украине странами-союзниками, принимает участие в атаках на Курскую область, в том числе PT-91 Twardy. На данный момент Киеву предоставили 60 единиц (хотя есть данные, что это число больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады", — сказано в материале издания.
PT-91 Twardy ("Твёрдый") — польский боевой танк, который основан на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы боевой машины начали изготавливать в 1993 году.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь превысили две тысячи военных. При этом большая часть украинских сил уже уничтожена. Накануне Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область.