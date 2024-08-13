ВСУ использовали польские "Твёрдые" танки при атаке на Курскую область

При атаке на Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали польские танки РТ-91 Twardy. Об этом пишет польский портал Defence24.

"Бронетехника, предоставленная Украине странами-союзниками, принимает участие в атаках на Курскую область, в том числе PT-91 Twardy. На данный момент Киеву предоставили 60 единиц (хотя есть данные, что это число больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады", — сказано в материале издания.