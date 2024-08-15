СМИ раскрыли, на каких танках ВСУ вторглись в Курскую область

Армия Украины использует поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке на Курскую область. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Журналисты отметили, что точное количество западной техники, которое ВСУ применяют под Курском, неизвестно, однако уточняется, что всего Британия предала 14 танков Challenger. По данным издания, машинами управляют солдаты 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.