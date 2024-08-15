СМИ раскрыли, на каких танках ВСУ вторглись в Курскую область
Sky: ВСУ атакуют Курскую область британскими танками Challenger 2
Армия Украины использует поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке на Курскую область. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Журналисты отметили, что точное количество западной техники, которое ВСУ применяют под Курском, неизвестно, однако уточняется, что всего Британия предала 14 танков Challenger. По данным издания, машинами управляют солдаты 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что Великобритания не одобрила применение дальнобойных ракет Storm Shadow Украиной для атаки на Курскую область, несмотря на дозволение использовать другое оружие. Однако Зеленский не оставляет попыток добиться у западных партнёров разрешения, чтобы бить ими вглубь России. Но не только техникой Запад поддерживает бойню, которую ВСУ развернули в приграничье. Как отметил командир "Ахмата" Апти Алаудинов, изначально в войсках, которые шли на РФ, было множество иностранных наёмников. По его словам, можно было услышать польскую, английскую и французскую речь.
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