Британия не разрешила Украине атаки по Курской области своими ракетами

Великобритания не одобрила применение дальнобойных ракет Storm Shadow Украиной для атаки на Курскую область, сообщает The Daily Telegraph. Источник из канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства подтвердил эту информацию, уточнив, что позиция страны остаётся неизменной.

"Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даём понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины", — отметил представитель.