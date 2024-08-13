Британия не разрешила Украине атаки по Курской области своими ракетами
Британия не разрешила Киеву использовать Storm Shadow против Курской области
Великобритания не одобрила применение дальнобойных ракет Storm Shadow Украиной для атаки на Курскую область, сообщает The Daily Telegraph. Источник из канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства подтвердил эту информацию, уточнив, что позиция страны остаётся неизменной.
"Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даём понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины", — отметил представитель.
Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток добиться у западных партнёров разрешения на использование их оружия для ударов вглубь России. Накануне он поручил министрам и дипломатам предоставить ему перечень действий, необходимых для получения такого разрешения.
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