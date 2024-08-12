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12 августа, 19:09
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Зеленский вновь просит партнёров разрешить быть западным оружием вглубь России

Зеленский намерен получить разрешение Запада на удары ракетами вглубь России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский намерен получить разрешение от зарубежных партнёров для нанесения ударов вглубь России западным оружием. Соответствующее заявление он сделал в телеграм-канале.

"Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнёров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — поручил глава киевского режима.

В МИД РФ указали на карт-бланш от США для Украины на удары по России
В МИД РФ указали на карт-бланш от США для Украины на удары по России

Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия Вооружёнными силами Украины. А Владимир Зеленский заявил, что Киев получает "позитивные сигналы" по ударам вглубь России.

Оксана Попова
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