Зеленский вновь просит партнёров разрешить быть западным оружием вглубь России
Зеленский намерен получить разрешение Запада на удары ракетами вглубь России
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский намерен получить разрешение от зарубежных партнёров для нанесения ударов вглубь России западным оружием. Соответствующее заявление он сделал в телеграм-канале.
"Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнёров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — поручил глава киевского режима.
Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия Вооружёнными силами Украины. А Владимир Зеленский заявил, что Киев получает "позитивные сигналы" по ударам вглубь России.