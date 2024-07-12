США допустили отмену запрета для Киева на удары ATACMS вглубь России
Пентагон: США могут разрешить Киеву бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ
США допускают, что когда-нибудь разрешат Украине наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы действительно дозволяем трансграничные удары, когда Россия атакует с другой стороны границы. По мере изменения характера войны мы адаптируем нашу политику", — сказала она и привела в пример Харьковскую область.
При этом Сингх отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять "атакамсы" для глубоких ударов по России.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что отечественные специалисты приступили к изучению системы наведения и коррекции полёта ATACMS. Эксперты разобрались в принципах работы элементов, благодаря которым ракета придерживается отстроенной баллистической траектории и выполняет корректировки. Кроме того, российские военные изучили устройство и особенности работы кассетного суббоеприпаса от ATACMS.
Напомним, что Вашингтон считает "полезной" легализацию ударов по российской территории американским оружием. Но полного карт-бланша ВСУ пока так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно претерпевали смягчение.
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