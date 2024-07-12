США допустили отмену запрета для Киева на удары ATACMS вглубь России

США допускают, что когда-нибудь разрешат Украине наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы действительно дозволяем трансграничные удары, когда Россия атакует с другой стороны границы. По мере изменения характера войны мы адаптируем нашу политику", — сказала она и привела в пример Харьковскую область.

При этом Сингх отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять "атакамсы" для глубоких ударов по России.