Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 17:50

США допустили отмену запрета для Киева на удары ATACMS вглубь России

Пентагон: США могут разрешить Киеву бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ

США допускают, что когда-нибудь разрешат Украине наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы действительно дозволяем трансграничные удары, когда Россия атакует с другой стороны границы. По мере изменения характера войны мы адаптируем нашу политику", — сказала она и привела в пример Харьковскую область.

При этом Сингх отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять "атакамсы" для глубоких ударов по России.

"Вообще не будут попадать": Военный эксперт раскрыл главную слабость ATACMS
"Вообще не будут попадать": Военный эксперт раскрыл главную слабость ATACMS

Ранее Life.ru рассказывал о том, что отечественные специалисты приступили к изучению системы наведения и коррекции полёта ATACMS. Эксперты разобрались в принципах работы элементов, благодаря которым ракета придерживается отстроенной баллистической траектории и выполняет корректировки. Кроме того, российские военные изучили устройство и особенности работы кассетного суббоеприпаса от ATACMS.

Напомним, что Вашингтон считает "полезной" легализацию ударов по российской территории американским оружием. Но полного карт-бланша ВСУ пока так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно претерпевали смягчение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров