США разрешили Киеву удары по силам России, атакующим через границу с Украиной
Politico: США разрешили удары по силам России, атакующим через границу с Украиной
Американское руководство разрешило киевскому режиму атаковать российские войска произведённым в Соединённых Штатах оружием не только в районе вблизи Харькова. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, Вашингтон позволил наносить удары по любым военным ВС РФ, атакующим Незалежную через границу.
"По словам американских должностных лиц, США заявили Украине, что она может применять поставляемые Америкой вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе вблизи Харькова", — говорится в статье.
Журналисты сообщили, что должностные лица США настаивают на неизменности подхода властей страны в данном вопросе. В то же время, как утверждается в материале, ранее это разрешение распространялось лишь на Харьковскую область.
Напомним, что в конце мая киевский режим получил от пока ещё действующего хозяина Белого дома Джо Байдена тайное разрешение на удары по России американским оружием. Потом украинские власти подтвердили эту информацию. Помимо того, руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Аналогичное решение вслед за Вашингтоном приняли и некоторые другие страны НАТО.
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