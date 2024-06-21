Американское руководство разрешило киевскому режиму атаковать российские войска произведённым в Соединённых Штатах оружием не только в районе вблизи Харькова. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, Вашингтон позволил наносить удары по любым военным ВС РФ, атакующим Незалежную через границу.

"По словам американских должностных лиц, США заявили Украине, что она может применять поставляемые Америкой вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе вблизи Харькова", — говорится в статье.