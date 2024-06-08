ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 19:19

В Австрии рассказали, каким решением Запад пересёк красную линию

Глава МО Австрии Таннер: Запад пересёк красную линию, разрешив ВСУ бить по РФ

Западные страны, которые разрешили Вооружённым силам Украины бить по территории России, пересекли красную линию. С соответствующим заявлением в интервью газете Die Presse выступила руководитель Министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", — заявила руководитель австрийского оборонного ведомства.

Украина и ЕС молят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщают СМИ
Украина и ЕС молят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщают СМИ

Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от президента Соединённых Штатов Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Впоследствии в Киеве подтвердили эту информацию. Помимо того, американский госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Аналогичное решение вслед за Вашингтоном приняли и некоторые другие страны НАТО.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Австрия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров