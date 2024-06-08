В Австрии рассказали, каким решением Запад пересёк красную линию

Западные страны, которые разрешили Вооружённым силам Украины бить по территории России, пересекли красную линию. С соответствующим заявлением в интервью газете Die Presse выступила руководитель Министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", — заявила руководитель австрийского оборонного ведомства.