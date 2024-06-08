В Австрии рассказали, каким решением Запад пересёк красную линию
Глава МО Австрии Таннер: Запад пересёк красную линию, разрешив ВСУ бить по РФ
Западные страны, которые разрешили Вооружённым силам Украины бить по территории России, пересекли красную линию. С соответствующим заявлением в интервью газете Die Presse выступила руководитель Министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер.
"Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", — заявила руководитель австрийского оборонного ведомства.
Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от президента Соединённых Штатов Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Впоследствии в Киеве подтвердили эту информацию. Помимо того, американский госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Аналогичное решение вслед за Вашингтоном приняли и некоторые другие страны НАТО.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine