"Вообще не будут попадать": Военный эксперт раскрыл главную слабость ATACMS

В России вычислили главную слабость американских ракет ATACMS. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, специалисты выяснили, что ракеты наводятся с помощью космических систем управления.

"Мы уже знали достаточно о боеприпасах ATACMS, но главное, что нам удалось раскрыть, — это система управления и наведения. И теперь мы знаем все сильные и слабые стороны этих ракет, можем полностью нивелировать их угрозу, сделать так, что они вообще не будут попадать по целям", — сказал военный в беседе с "Лентой.ру".

По словам Матвийчука, у таких ракет две системы наведения. Одна из них задаётся программой, вторая — с помощью космических систем управления, как раз с ней ВС РФ смогут бороться. Отставной полковник добавил, что у военных получится помешать врагу, создавая активные помехи, которые приведут к потере пути в пространстве.