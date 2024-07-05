В ВКС объяснили, зачем Киев бьёт по гражданским объектам в России ракетами ATACMS

ВСУ используют американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями как по войскам, так и по гражданским объектам, чтобы запугивать людей, сообщил в своей статье для газеты "Красная звезда" командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

"Поставляемые США оперативно-тактические ракеты ATACMS осуществляют полёт к объекту удара на высокой скорости — более 3 тысяч километров в час по сложной баллистической траектории с противоракетным манёвром на конечном участке. Они оснащаются кассетными боевыми частями и применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны", — рассказал Семёнов.

Он также заявил, что больше всего ВСУ используют РСЗО HIMARS, присланные из Штатов. Их реактивные снаряды тоже оснащаются кассетной боевой частью и инерциальными навигационными системами, которыми можно управлять, используя данные GPS. Также для ударов используются английские и французские ракеты Storm Shadow и Scalp-EG, которые способны летать очень низко, огибать рельефы и точно находить цель, корректируя траекторию по спутниковой навигационной системе Штатов и их союзников.