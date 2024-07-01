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Регион
1 июля, 05:40
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Специалисты РФ изучают внутреннее устройство американской ракеты ATACMS

Российские эксперты исследуют систему наведения и коррекции полёта ракет ATACMS

В распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS, которые американцы поставляют Киеву. Об этом рассказывает РИА "Новости".

"Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участках баллистической траектории", — сказал источник агентства.

Теперь у специалистов есть возможность исследовать работу систем ракеты на всём протяжении полёта, а также изучить возможности по корректированию курса.

Назван город Украины, который падёт первым в случае ударов вглубь России ракетами ATACMS
Назван город Украины, который падёт первым в случае ударов вглубь России ракетами ATACMS

Ранее Life.ru рассказывал, что именно ракетами ATACMS был нанесён удар по Севастополю, где погибло четыре человека, ещё 153 пострадало. Российские ПВО ежедневно сбивают эти ракеты при попытке атаковать территорию РФ. Западные партнёры Киева отметили, что использование оружия НАТО против России не делает альянс участником боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николай Рюмин
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