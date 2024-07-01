Специалисты РФ изучают внутреннее устройство американской ракеты ATACMS

В распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS, которые американцы поставляют Киеву. Об этом рассказывает РИА "Новости".

"Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участках баллистической траектории", — сказал источник агентства.