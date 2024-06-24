Назван город Украины, который падёт первым в случае ударов вглубь России ракетами ATACMS
Аналитик Меркурис предрёк ВСУ потерю Харькова в случае ударов ATACMS вглубь РФ
Ответом на применение украинскими военными баллистических ракет ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь РФ станет взятие города российскими войсками. Такой прогноз озвучил британский аналитик Александр Меркурис.
"Это заставит русских продвинуться ещё дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков", — предупредил эксперт в своём блоге на YouTube.
Меркурис считает, что, даже если ВСУ с разрешения США решатся наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, разместить РСЗО HIMARS придётся очень близко к границе, где они будут очень быстро уничтожены. В связи с этим аналитик отметил, что в военном плане от такого шага Украина ничего не выиграет, а просто усугубит ситуацию не только на поле боя, но и в отношениях Вашингтона с Москвой.
Напомним, что Вашингтон считает "полезной" легализацию ударов по российской территории американским оружием. Но полного карт-бланша ВСУ так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно претерпевали смягчение.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine