Шеф Пентагона назвал "очень полезным" разрешение Киеву бить вглубь России
Шеф Пентагона Остин: Удары ВСУ вглубь России будут "очень полезными"
Ллойд Остин. Обложка © TACC / AP / Vincent Thian
Удары ВСУ по территории России с использованием американского оружия будут "очень полезными" для Киева. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.
"Новая политика Штатов, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Как подчеркнул Остин, Вашингтону необходимо не допустить, чтобы российский президент Владимир Путин "растоптал" Незалежную.
Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.