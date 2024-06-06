Шеф Пентагона назвал "очень полезным" разрешение Киеву бить вглубь России

Удары ВСУ по территории России с использованием американского оружия будут "очень полезными" для Киева. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Новая политика Штатов, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем", — сказал он в интервью телеканалу CNN.