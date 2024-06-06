ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 17:14

Шеф Пентагона назвал "очень полезным" разрешение Киеву бить вглубь России

Шеф Пентагона Остин: Удары ВСУ вглубь России будут "очень полезными"

Ллойд Остин. Обложка © TACC / AP / Vincent Thian

Ллойд Остин. Обложка © TACC / AP / Vincent Thian

Удары ВСУ по территории России с использованием американского оружия будут "очень полезными" для Киева. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Новая политика Штатов, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как подчеркнул Остин, Вашингтону необходимо не допустить, чтобы российский президент Владимир Путин "растоптал" Незалежную.

Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.

Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров