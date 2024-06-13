В Пентагоне высказались о праве ВСУ бить американским оружием вглубь России

Власти Соединённых Штатов не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С таким утверждением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга по итогам заседания контактной группы по военному содействию ВСУ в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась", — сказал он, отвечая на вопрос, одобрял ли Вашингтон нанесение таких ударов с использованием американского дальнобойного оружия.