В Пентагоне высказались о праве ВСУ бить американским оружием вглубь России
Шеф Пентагона: США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь РФ
Власти Соединённых Штатов не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С таким утверждением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга по итогам заседания контактной группы по военному содействию ВСУ в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась", — сказал он, отвечая на вопрос, одобрял ли Вашингтон нанесение таких ударов с использованием американского дальнобойного оружия.
Остин подчеркнул, что президент Штатов Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие только для нанесения ударов по российской территории, которая граничит с Харьковской областью.
Напомним, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS.
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