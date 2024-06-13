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13 июня, 14:42

В Пентагоне высказались о праве ВСУ бить американским оружием вглубь России

Шеф Пентагона: США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь РФ

Власти Соединённых Штатов не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С таким утверждением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга по итогам заседания контактной группы по военному содействию ВСУ в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась", — сказал он, отвечая на вопрос, одобрял ли Вашингтон нанесение таких ударов с использованием американского дальнобойного оружия.

Остин подчеркнул, что президент Штатов Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие только для нанесения ударов по российской территории, которая граничит с Харьковской областью.

Напомним, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS.

Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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