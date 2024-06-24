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Регион
24 июня, 10:49

ПВО России за сутки сбила 176 беспилотников ВСУ и шесть ракет ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 176 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 20 ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 24 июня.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских БПЛА, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что средства ПВО также сбили четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, десять американских реактивных снарядов HIMARS и Vampire производства Чехии.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации. Также ВС России удалось ликвидировать две радиолокационные станции и поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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