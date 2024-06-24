ПВО России за сутки сбила 176 беспилотников ВСУ и шесть ракет ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 176 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 20 ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 24 июня.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских БПЛА, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что средства ПВО также сбили четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, десять американских реактивных снарядов HIMARS и Vampire производства Чехии.