ВС России превратили в груду металла украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T
Немецкие IRIS-T. Обложка © Ракетная техника
Ударом ВС РФ была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Кроме того, за сутки российским военным удалось ликвидировать две радиолокационные станции и поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах", — отметили представители ведомства.
По данным министерства, российские силы ПВО также сбили 75 дронов ВСУ, а также 33 ракеты американских РСЗО HIMARS, чешских Vampire и украинской "Ольхи".
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки украинская армия потеряла около 600 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг". Также солдатами ВС РФ были уничтожены два пикапа, 155-мм американская гаубица М777 и полевой склад с боекомплектом.