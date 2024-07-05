Российские спецы поделились первыми итогами "вскрытия" суббоеприпасов ATACMS
Суббоеприпас для ракеты ATACMS найденный в Крыму после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Внутреннее устройство и особенности работы кассетного суббоеприпаса от произведённой в Штатах ракеты ATACMS были изучены российскими специалистами. Об этом рассказал эксперт по работе с вооружением.
Сам суббоеприпас выглядит как шар зелёного цвета. По габаритам он сопоставим с мячиком для тенниса, но имеет выступы по одной оси.
"Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счёт выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает своё вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — объяснил специалист принцип работы устройства в беседе с РИА "Новости".
Эксперт объяснил, что при штатном открытии кассеты боеприпас может всё равно не сработать при падении. В этом случае он продолжает находиться на боевом взводе и его уже нельзя переместить, не спровоцировав детонацию. Гражданским нужно быть максимально аккуратными с этими устройствами и держаться от них подальше.
Оболочка боеприпаса выполнена из штампованной облицовки. Внутри находится корпус из сплава вольфрама с насечками. Внутренняя и внешняя оболочки точечно сварены, внутрь помещено взрывчатое вещество с детонатором, соблюдается тот же принцип, что и в российских ручных оборонительных гранатах, только в отечественной конструкции используется не вольфрам, а сталь, добавил собеседник агентства. Преимущество вольфрама заключается в большей скорости осколков при разлёте, радиус которого составляет около 20 метров. Впрочем, энергии поражающих элементов, по словам специалиста, хватит и на то, чтобы пробить навылет металлическую дверь на расстоянии в 50 метров. 250 же элементов, которыми начинена одна ATACMS, способны полностью накрыть площадь квадрата со стороной в 400 метров. Интервал между суббоеприпасами при падении составляет около пяти метров.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что отечественные специалисты приступили к изучению системы наведения и коррекции полёта ATACMS. Эксперты разобрались в принципах работы элементов, благодаря которым ракета придерживается отстроенной баллистической траектории и выполняет корректировки на первоначальном и заключительном этапе пути. А в ВКС РФ объяснили, что ВСУ наносят удары кассетными боеприпасами по гражданским объектам с целью запугать мирное население.