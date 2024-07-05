Российские спецы поделились первыми итогами "вскрытия" суббоеприпасов ATACMS

Внутреннее устройство и особенности работы кассетного суббоеприпаса от произведённой в Штатах ракеты ATACMS были изучены российскими специалистами. Об этом рассказал эксперт по работе с вооружением.

Сам суббоеприпас выглядит как шар зелёного цвета. По габаритам он сопоставим с мячиком для тенниса, но имеет выступы по одной оси.

"Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счёт выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает своё вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — объяснил специалист принцип работы устройства в беседе с РИА "Новости".

Эксперт объяснил, что при штатном открытии кассеты боеприпас может всё равно не сработать при падении. В этом случае он продолжает находиться на боевом взводе и его уже нельзя переместить, не спровоцировав детонацию. Гражданским нужно быть максимально аккуратными с этими устройствами и держаться от них подальше.