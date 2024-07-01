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1 июля, 13:43

Военный эксперт объяснил, какой эффект даст доступ к системе наведения ракет ATACMS

Эксперт Литовкин: ВС РФ узнают самые уязвимые места американских ракет ATACMS

Ракета ATACMS. Обложка © Wikipedia

Ракета ATACMS. Обложка © Wikipedia

Российские военные специалисты смогут найти самые уязвимые места американских ракет ATACMS благодаря полученному доступу к её системе наведения. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, доступ к системе наведения оказался в распоряжении ВС РФ, так как наши военные добыли американскую ракету целиком.

"То, что мы её [ракету] добыли, — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и способах его действия. И чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций", — пояснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Литовкин пояснил, что российские бойцы смогут узнать, как летают американские ATACMS и почему именно так. По словам эксперта, это облегчит задачу по уничтожению ракет противника. Кроме того, ВС РФ смогут перенастроить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против ATACMS. Также специалисты узнают, из какого металла сделаны ракеты, какие у неё сильные и уязвимые места.

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Напомним, ранее стало известно, что в распоряжении специалистов РФ оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль от оперативно-тактической ракеты ATACMS. Именно таким снарядом ВСУ недавно ударили по Севастополю.

Дарья Нарыкова
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