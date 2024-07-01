Военный эксперт объяснил, какой эффект даст доступ к системе наведения ракет ATACMS

Российские военные специалисты смогут найти самые уязвимые места американских ракет ATACMS благодаря полученному доступу к её системе наведения. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, доступ к системе наведения оказался в распоряжении ВС РФ, так как наши военные добыли американскую ракету целиком.

"То, что мы её [ракету] добыли, — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и способах его действия. И чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций", — пояснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".