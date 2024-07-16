Зеленский заявил, что Киев получает "позитивные сигналы" по ударам вглубь России
Украина фиксирует "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по целям в глубине РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский, чьи слова публикует Politico.
"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил украинский политик.
Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия Вооружёнными силами Украины.
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