В Госдуме нашли слабое место НАТО, удар по которому даст России сильное преимущество

У военной машины Североатлантического альянса есть слабое место, указал депутат Госдумы Андрей Гурулёв. По его словам, её уничтожение обеспечит практически 50% успеха.

"У них всё современное оружие завязано в единой центрической системе, которая обеспечивает моментальное управление всеми войсками и силами на любом театре военных действий. И происходит это как? В основе своей через космическую группировку войск НАТО, которая имеет свои спутниковые мощности. Плюс это аренда гражданских спутников в интересах оборонных ведомств Соединённых Штатов и их сателлитов. Это первое и самое главное уязвимое место. Они сами это признают. Ведь снести эту группировку — это уже практически 50% успеха", — сказал парламентарий в программе "Царьград. Главное".

Второй момент — подводные кабели. Это позволит оставить потенциального врага без управления. Гурулёв уверен, что блок НАТО изначально создавался, чтобы "подавить Россию", нанеся ей стратегическое поражение. И попытки эти длятся с 1949 года.

Депутат заметил, что Вашингтон в ходе саммита НАТО дал отмашку представителям военно-промышленного комплекса США на развёртывание.

"То есть как бы было заявлено, что, дескать, готовимся к большой войне с Россией примерно в 2029–2030 годах. Де-факто Вашингтон дал понять, что его ВПК на ближайшие пять лет должен быть и будет обеспечен заказами", — заключил Гурулёв.