МИД КНР назвал НАТО пережитком холодной войны

НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации государств, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг длительное время "игнорировал факты и выискивал любые поводы для нападок на Китай".

По словам дипломата, такие "неуклюжие" выступления полностью доказывают этот тезис и демонстрируют риски, которые военный блок несёт глобальному миру и стабильности.