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12 июля, 09:49

МИД КНР назвал НАТО пережитком холодной войны

НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации государств, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг длительное время "игнорировал факты и выискивал любые поводы для нападок на Китай".

По словам дипломата, такие "неуклюжие" выступления полностью доказывают этот тезис и демонстрируют риски, которые военный блок несёт глобальному миру и стабильности.

Столтенберг увидел приближение Китая к НАТО на фоне белорусско-китайских учений
Столтенберг увидел приближение Китая к НАТО на фоне белорусско-китайских учений

Ранее в МИД России заявили о "ползучем проникновении" НАТО на Южный Кавказ. По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, об этом говорит участие канадских представителей в миссии НАТО в Армении. Дипломат пообещал, что Москва поднимет этот вопрос при любом контакте с Ереваном.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Матвей Константинов
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