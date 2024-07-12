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12 июля, 02:09

Столтенберг увидел приближение Китая к НАТО на фоне белорусско-китайских учений

Совместные учения Белоруссии и Китая "Атакующий сокол". Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Совместные учения Белоруссии и Китая "Атакующий сокол". Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Совместные военные учения Белоруссии и Китая показывают приближение КНР к границам НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это вполне вписывается в ту тенденцию, которую мы видим: более тесную координацию между Китаем и Россией, Китаем и Белоруссией", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита блока в Вашингтоне.

Также Столтенберг обратил внимание на "опасное поведение" Пекина в Южно-Китайском море, заявив, что Китай угрожает своим соседям, наращивая военное присутствие.

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Напомним, белорусско-китайские учения "Атакующий сокол" проходят с 8 по 19 июля в трёх километрах к востоку от границы с Польшей и в 30 километрах севернее границы с Украиной. В Пекине ранее утверждали, что манёвры являются обычным элементом сотрудничества двух стран и не направлены против каких-либо государств.

Артур Лапсаков
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