Столтенберг увидел приближение Китая к НАТО на фоне белорусско-китайских учений

Совместные военные учения Белоруссии и Китая показывают приближение КНР к границам НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это вполне вписывается в ту тенденцию, которую мы видим: более тесную координацию между Китаем и Россией, Китаем и Белоруссией", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита блока в Вашингтоне.

Также Столтенберг обратил внимание на "опасное поведение" Пекина в Южно-Китайском море, заявив, что Китай угрожает своим соседям, наращивая военное присутствие.