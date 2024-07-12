Столтенберг увидел приближение Китая к НАТО на фоне белорусско-китайских учений
Совместные учения Белоруссии и Китая "Атакующий сокол". Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные военные учения Белоруссии и Китая показывают приближение КНР к границам НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Это вполне вписывается в ту тенденцию, которую мы видим: более тесную координацию между Китаем и Россией, Китаем и Белоруссией", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита блока в Вашингтоне.
Также Столтенберг обратил внимание на "опасное поведение" Пекина в Южно-Китайском море, заявив, что Китай угрожает своим соседям, наращивая военное присутствие.
Напомним, белорусско-китайские учения "Атакующий сокол" проходят с 8 по 19 июля в трёх километрах к востоку от границы с Польшей и в 30 километрах севернее границы с Украиной. В Пекине ранее утверждали, что манёвры являются обычным элементом сотрудничества двух стран и не направлены против каких-либо государств.