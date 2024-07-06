В Белоруссию прибыли китайские военные для участия в совместных учениях

Совместная антитеррористическая тренировка КНР и Белоруссии пройдёт с 8 по 19 июля, китайские военные уже прибыли в республику. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны и показали кадры.

"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке", — указано в сообщении ведомства.

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Как отметили в ведомстве, манёвры позволят обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также "создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск".