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6 июля, 09:29

В Белоруссию прибыли китайские военные для участия в совместных учениях

Совместная антитеррористическая тренировка КНР и Белоруссии пройдёт 8–19 июля

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Совместная антитеррористическая тренировка КНР и Белоруссии пройдёт с 8 по 19 июля, китайские военные уже прибыли в республику. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны и показали кадры.

"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке", — указано в сообщении ведомства.

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Как отметили в ведомстве, манёвры позволят обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также "создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск".

Напомним, что на этой неделе Белоруссия вступила в организацию ШОС, куда входят Китай и Россия. Одной из целей ШОС является военное сотрудничество.

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Наталья Исакова
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