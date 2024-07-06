В Белоруссию прибыли китайские военные для участия в совместных учениях
Совместная антитеррористическая тренировка КНР и Белоруссии пройдёт 8–19 июля
Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Совместная антитеррористическая тренировка КНР и Белоруссии пройдёт с 8 по 19 июля, китайские военные уже прибыли в республику. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны и показали кадры.
"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке", — указано в сообщении ведомства.
Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Кадры прибытия китайских военных в Белоруссию. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Как отметили в ведомстве, манёвры позволят обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также "создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск".
Напомним, что на этой неделе Белоруссия вступила в организацию ШОС, куда входят Китай и Россия. Одной из целей ШОС является военное сотрудничество.