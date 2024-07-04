Белоруссия стала членом ШОС

Таким образом, Белоруссия стала десятой в списке членов ШОС. Сейчас в ней состоят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также у организации 14 стран — диалоговых партнёров, активно сотрудничающих с членами объединения, а также несколько стран-наблюдателей при организации. При этом только за прошлый год к ШОС в качестве диалоговых партнёров присоединилось сразу пять государств: Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и Объединённые Арабские Эмираты.