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4 июля, 05:47

Белоруссия стала членом ШОС

Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. С подписания сответствующих документов в Астане начался 24-й по счёту расширенный саммит лидеров стран – членов ШОС. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий.

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после подписания документов и поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Таким образом, Белоруссия стала десятой в списке членов ШОС. Сейчас в ней состоят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также у организации 14 стран — диалоговых партнёров, активно сотрудничающих с членами объединения, а также несколько стран-наблюдателей при организации. При этом только за прошлый год к ШОС в качестве диалоговых партнёров присоединилось сразу пять государств: Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и Объединённые Арабские Эмираты.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне прилетел в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там российский лидер провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Также он пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе неформального ужина.

Обложка ©

Пресс-служба президента Республики Казахстан

Александр Юнашев
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