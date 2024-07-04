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Регион
4 июля, 04:21

На саммите ШОС упомянут идею Путина о новой системе евразийской безопасности

Песков: На саммите ШОС обсудят новую систему евразийской безопасности

Предложенная президентом России Владимиром Путиным идея новой системы евразийской безопасности обязательно будет упомянута на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА "Новости".

Представитель Кремля уточнил, что диалог с партнёрами на эту тему уже идёт и продвигается "поэтапно".

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Напомним, Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что Москва вместе с союзниками должна проработать собственную систему равной и неделимой безопасности в Евразии. Российский лидер подчеркнул, что система евразийской безопасности должна быть открыта для всех государств региона, в частности для стран – участниц НАТО.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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