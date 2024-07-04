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3 июля, 22:30

Путин и Лукашенко "на ногах" перекинулись парой фраз на неформальном ужине ШОС

Путин пообщался с Лукашенко в ходе неформального ужина лидеров стран ШОС

Путин и Лукашенко пообщались на ужине лидеров стран ШОС. Обложка © Telegram / Пул Первого

Путин и Лукашенко пообщались на ужине лидеров стран ШОС. Обложка © Telegram / Пул Первого

Президент России Владимир Путин пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе неформального ужина лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кадры их общения опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого". Подробности беседы двух лидеров неизвестны.

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Напомним, Владимир Путин минувшей ночью прилетел в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там российский лидер провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая.

Артур Лапсаков
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