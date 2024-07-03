Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина ещё раз посетить страну в ноябре этого года, совместив поездку с саммитом ОДКБ.

"Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь ещё раз увидеть вас теперь уже с государственным визитом в нашей стране", — сказал Токаев.

В свою очередь, Путин принял приглашение, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.