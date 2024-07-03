Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина ещё раз посетить страну в ноябре этого года, совместив поездку с саммитом ОДКБ.
"Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь ещё раз увидеть вас теперь уже с государственным визитом в нашей стране", — сказал Токаев.
В свою очередь, Путин принял приглашение, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин завершил переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Они шли около 50 минут. Уточняется, что политики обсудили увеличение объёмов торговли, развитие сферы туризма, сотрудничество в международных организациях, включая ШОС и БРИКС, а также ряд других вопросов. Путин также отметил, что надеется на визит китайского лидера в РФ.
ТАСС / Пресс-служба Президента Казахстана