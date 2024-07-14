Матвиенко назвала страны НАТО "подневольными вассалами вашингтонского обкома"
Страны НАТО являются вассалами "вашингтонского обкома", так как у них нет своего мнения. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала страны НАТО "подневольными вассалами вашингтонского обкома". Видео © Telegram / Зарубин
"Все государства, которые входят [в НАТО], они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", — отметила она в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Матвиенко подчеркнула, что в военном блоке не умеют воспринимать альтернативную точку зрения. В пример она привела нападки на венгерского премьера Виктора Орбана после того, как он посетил РФ. По словам председателя Совфеда, в Североатлантическом альянсе пытаются сопротивляться объективным историческим процессам.
"Невозможно! Позапугивают они ещё год, два, три, десять, но это уже невозможно. И вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС, — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", — указала Матвиенко.
Ранее в Кремле заявили, что НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал итоги саммита альянса в Вашингтоне угрожающими для Москвы.
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