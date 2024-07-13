Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на прошедшем в Вашингтоне 9–11 июля саммите Североатлантического альянса не обсуждали заморозку конфликта. Как заявил политический деятель в эфире телеканала "Рада", Брюссель, наоборот, может снять ограничения на удары вглубь российской территории.

Он сообщил о том, что для киевского режима до сих пор существуют ограничения, касающиеся обстрелов России. При этом руководитель офиса Зеленского рассказал, что разные страны – члены этого военно-политического блока имеют разные позиции по этому вопросу.

"Мои ощущения, что партнёры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос [по снятию ограничений наносить удары вглубь РФ] <...> думаю, что мы получим это решение", — заявил Ермак, подчеркнув, что никаких разговоров о заморозке конфликта на саммите НАТО не было.