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12 июля, 23:36

В офисе Зеленского сделали заявление об ударах вглубь России

Глава офиса Зеленского Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь РФ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на прошедшем в Вашингтоне 9–11 июля саммите Североатлантического альянса не обсуждали заморозку конфликта. Как заявил политический деятель в эфире телеканала "Рада", Брюссель, наоборот, может снять ограничения на удары вглубь российской территории.

Он сообщил о том, что для киевского режима до сих пор существуют ограничения, касающиеся обстрелов России. При этом руководитель офиса Зеленского рассказал, что разные страны – члены этого военно-политического блока имеют разные позиции по этому вопросу.

"Мои ощущения, что партнёры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос [по снятию ограничений наносить удары вглубь РФ] <...> думаю, что мы получим это решение", — заявил Ермак, подчеркнув, что никаких разговоров о заморозке конфликта на саммите НАТО не было.

Назван город Украины, который падёт первым в случае ударов вглубь России ракетами ATACMS
Назван город Украины, который падёт первым в случае ударов вглубь России ракетами ATACMS

Ранее Life.ru писал, что по этому поводу 12 июля высказывалась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она заявила, что США допускают вероятность того, что когда-нибудь разрешат Украине наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS.

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