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17 июля, 02:43

В МИД РФ указали на карт-бланш от США для Украины на удары по России

США дали карт-бланш Владимиру Зеленскому на нанесение ударов по территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, Вашингтон рассчитывает нанести Москве стратегическое поражение и отсидеться в безопасности — за океаном.

"В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории", — цитирует дипломата ТАСС.

Полищук указал, что в американской элите мало кто осознаёт риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия этого могут быть непредсказуемыми как для США, так и для всего мира, пригрозил представитель министерства.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев получает "позитивные сигналы" по ударам вглубь России. От кого именно исходят эти "сигналы", политик не уточнил.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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