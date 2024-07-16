Заявления Владимира Зеленского о неких позитивных сигналах относительно ударов западным оружием по территории России — не более чем попытка выиграть время и привлечь к себе внимание. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Государственной думы Андрей Свинцов, отметив, что бывший комик прекрасно понимает, что его режим умирает в агонии.

"Это уже агония Зеленского после покушения на [экс-президента США Дональда] Трампа и выдвижения вице-президента от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса, который является явным противником любой помощи Украине", — объяснил наш собеседник.

Сейчас американское правительство Байдена, хоть они и представители другой партии, но они тоже понимают, что они больше не смогут так активно продвигать интересы Украины ни через Конгресс, ни через Сенат. И всё, украинская помощь на этом со стороны Америки заканчивается. Андрей Свинцов Депутат Государственной думы

Парламентарий предположил, что попробовать спасти киевский режим могут британцы, используя для этого лояльные им силы в Европе. Возможно, даже Лондон решит поставлять Киеву дальнобойные вооружения, но вот помощи из Штатов — самого влиятельного из "партнёров" Украины — приходит конец. Это приведёт к тому, что в течение ближайшего полугода Незалежная останется практически без любых видов вооружений, а Армия России начнёт продвигаться ещё активнее.