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12 августа, 12:55

ВС РФ "Ланцетом" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области

ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Видео удара разместила пресс-служба Минобороны РФ. Местоположение машины выявила разведка.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ дроном "Ланцет". Видео © Минобороны России

"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.

ВСУ лишились более 1,6 тысячи военных и 32 танка в ходе атаки на Курскую область
ВСУ лишились более 1,6 тысячи военных и 32 танка в ходе атаки на Курскую область

Недавно российские войска также ликвидировали ещё один украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Прямое попадание в корпус бронемашины лишило киевский режим ещё одной единицы техники.

Обложка ©

Минобороны России

Николай Рюмин
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