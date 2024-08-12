"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.

ВСУ лишились более 1,6 тысячи военных и 32 танка в ходе атаки на Курскую область

ВСУ лишились более 1,6 тысячи военных и 32 танка в ходе атаки на Курскую область

Недавно российские войска также ликвидировали ещё один украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Прямое попадание в корпус бронемашины лишило киевский режим ещё одной единицы техники.