ВС РФ "Ланцетом" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области
ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Видео удара разместила пресс-служба Минобороны РФ. Местоположение машины выявила разведка.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ дроном "Ланцет". Видео © Минобороны России
"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.
Недавно российские войска также ликвидировали ещё один украинский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Прямое попадание в корпус бронемашины лишило киевский режим ещё одной единицы техники.