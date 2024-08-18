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18 августа, 04:31

Российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье

Минобороны: В Курской области бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский БТР

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили ещё один украинский бронетранспортёр в Курской области. Видеозапись этого события в своём телеграм-канале опубликовало Минобороны РФ.

Ещё один БТР противника сгорел в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве рассказали, что принадлежащий украинским войскам БТР был обнаружен разведкой группировки войск "Север". В результате эту боевую машину противника поразили "Ланцетом".

"Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ у границы в Сумской области. Представители Министерства обороны РФ также опубликовали соответствующее видео.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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