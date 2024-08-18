Российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили ещё один украинский бронетранспортёр в Курской области. Видеозапись этого события в своём телеграм-канале опубликовало Минобороны РФ.

Ещё один БТР противника сгорел в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве рассказали, что принадлежащий украинским войскам БТР был обнаружен разведкой группировки войск "Север". В результате эту боевую машину противника поразили "Ланцетом".

"Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника", — говорится в сообщении Минобороны РФ.