Российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье
Минобороны: В Курской области бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский БТР
Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили ещё один украинский бронетранспортёр в Курской области. Видеозапись этого события в своём телеграм-канале опубликовало Минобороны РФ.
Ещё один БТР противника сгорел в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
В ведомстве рассказали, что принадлежащий украинским войскам БТР был обнаружен разведкой группировки войск "Север". В результате эту боевую машину противника поразили "Ланцетом".
"Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Life.ru писал, что бойцы группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ у границы в Сумской области. Представители Министерства обороны РФ также опубликовали соответствующее видео.
Telegram / Минобороны России