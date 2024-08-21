Залётные рейнджеры: Что известно о головорезах из американской ЧВК, появившихся в Курской области Наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group хвастаются, что тоже участвуют в террористических атаках на Курскую область. Что это за ЧВК и чем знаменит их главарь? 20 августа, 21:23 Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservations2.0

Что такое ЧВК FOG

В Instagram***-канале американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) несколько часов назад выложили ролик, снятый от первого лица, с кадрами нападения на Курскую область. Видно, как наёмники ведут огонь, прикрываясь домами мирных курян.

Интересно, что отдельные куски этого видео уже использовал в своей передаче украинский пропагандист Дмитрий Гордон*. Однако он умолчал, что ролик снят не солдатами ВСУ, а профессиональными головорезами из Соединённых Штатов.

ЧВК Forward Observations Group в авангарде нападения на Курскую область. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservations2.0

FOG — явно не простые наёмники. Это полусотня профи из бывших рейнджеров, "морских котиков" и спецназовцев "Дельты". Судя по задачам, которые им доверяют, они спецагенты по особым поручениям, не обременённые моралью и освобождённые от обязанности соблюдать законы цивилизованного мира. На их флаге Сатана в образе пирата Чёрная Борода. Если что-то пойдёт не так, Пентагон от них отречётся.

ЧВК Forward Observations Group была основана в октябре 2020 года. Уже через месяц её сотрудники находились на Украине под видом журналистов-фотографов. Первым этапом их миссии стало налаживание связей с "Правым сектором"** и "Азовом"** — эти подразделения, напомним, прославились беспринципностью, нацизмом и русофобией. Далее, заручившись поддержкой украинских радикалов и действуя их руками, американские спецагенты из FOG реализовали второй этап — схоронили химическое оружие для будущих провокаций на предприятиях Одесской области и возле густонаселённых районов Донецкой области.

Атрибутика Forward Observations Group. Фото © Wikipedia

За четыре года своего существования FOG прослыла весьма авторитетной ЧВК в США. Её представительства открылись во Франции и Великобритании. Есть сведения, что её сотрудники работают и с ЦАХАЛ, помогая организовывать чистки в Газе. Напомним, что никто из западных наёмников на Украине, согласно международному праву, не является комбатантом и не имеет права на статус военнопленного. Сдаваться им в плен не стоит.

По данным наших военкоров, многие боевики Forward Observations Group погибли весной 2022 года во время уничтожения тренировочного полигона ВСУ в Яворове. Также кепки с их символикой находили на мариупольском заводе "Азовсталь".

Возможно, именно головорезы из FOG планировали и курировали атаку на Курск. Сейчас они поставляют в зону боевых действий снаряды для "Абрамсов". Это тоже следует из официальных соцсетей.

ЧВК FOG организует поставки снарядов для Abrams. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservations2.0

Что известно о главаре ЧВК

Ещё до видео с нападением на Курск в соцсетях ЧВК была выложена фотография наёмников с синими повязками ВСУ, геотегом "Курская область" и подписью The boys in Kursk ("Наши ребята в Курске". — Перевод Life.ru).

По некоторым данным, посередине на снимке находится лично Деррик Бейлс — формальный основатель Forward Observations Group.

Головорезы из Forward Observations Group со своим главарём (посередине). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservations2.0

Бейлсу всего тридцать три года, он из штата Невада, имеет африканские корни. Вырос в хибаре в городке Манси (штат Индиана). Отслужил в 173-й воздушно-десантной бригаде Армии США в Афганистане, был командиром пехотной группы. Отучился на бакалавра видеопроизводства в Государственном университете Болл. Вплоть до середины 2023 года числился штатным сотрудником родного вуза.

Главарь ЧВК Деррик Бейлс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raoulduke_69, © sharegrid

Долгое время Деррик Бейлс позиционировал себя журналистом и фотографом. Он заявлял, что снимает документальный фильм об американских военных. Съёмки вёл в Аргентине, Колумбии и на Украине — странах, где в итоге и открылись точки вербовки в FOG. Вряд ли это случайно.

К настоящему моменту Бейлс почистил все личные соцсети и удалил фото. Сейчас у него остался только профиль со скрытым лицом под ником Рауль Дюк. К слову, так себя называл журналист с наркозависимостью из романа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Когда Деррик Бейлс не на спецзадании, он живёт в штаб-квартире ЧВК FOG, которая располагается в пентхаусе элитного лас-вегасского жилого комплекса Madera.





Известно, что Деррик Бейлс дружит с пиарщиком "Азова"** Вадимом Лапаевым и пресс-секретарём "Правого сектора"** Дмитрием Коцюбайло. В американских СМИ есть их совместные фото.

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов. ** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации. *** Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

Почему американские наёмники сунулись в Курскую область? 0 Им всё равно, где воевать, лишь бы платили Они думают, что это будет лёгкое и безопасное путешествие Они там оказались при поддержке власти США

Авторы Пётр Егоров