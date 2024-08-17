Любимый каратель Зеленского: Где прячется семья палача ВСУ Пипко, не щадившего жителей Курской области СКР расследует дело против украинских военных, устроивших террор в Курской области. Особо зверствовал командир 22-й бригады ВСУ Владимир Пипко. По его приказу нацисты били по монастырю и машинам с медиками, ранили военкора Евгения Поддубного. Как живёт семья карателя? 16 августа, 21:19 Военный преступник комбриг Владимир Пипко, руководивший террором в Курском приграничье. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Курск православный, © Telegram / ragulinho_tg, © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Что творил киевский каратель комбриг Пипко

Следственный комитет России инкриминирует командиру 22-й механизированной бригады Владимиру Пипко организацию терактов и убийств мирных граждан. По его приказам военнослужащие ВСУ почти уничтожили обстрелами Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь — погиб послушник; взорвали дроном машину скорой помощи в Судже — погибли фельдшер и водитель; пытались убить военкора Евгения Поддубного, к счастью, он выжил, но был тяжело ранен.

— И это лишь некоторые примеры, — отметила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что известно о Владимире Пипко







42-летний Владимир Пипко (на Украине известен как Владимир Пипка) долгое время жил жизнью типичного сельчанина. Он родом из черкасского села Ковтуны. Образование — только школьное. Ездил на заработки в Киев и Одессу. Отдыхал по простому: шашлыки, водка, природа. Политикой не увлекался, но лайкал контент про карательные операции на Донбассе.

В нулевых Владимир Пипко женился на Светлане Шевченко из донецкого города Шахтёрск. Старше его на шесть лет, она уже была к тому моменту замужем и растила дочь от первого брака. Так у Пипко появилась взрослая падчерица. Молодожёны завели и собственных детей — сына и дочь. Вскоре Владимир Пипко подался в ВСУ. Это было начало десятых. Семья переехала к нему в военную часть на территории черниговского посёлка Десна.

С тех пор Пипко постоянно подавал декларации, с их помощью можно отследить его карьерный путь. В 2016 году служил заместителем начальника штаба по мобилизационной работе в в/ч № В0941. В 2017-м перешёл на аналогичную должность в соседнюю в/ч № A1048. В 2018-м его повысили до командира учебного механизированного батальона. В 2020–2021 году он возглавлял пехотную школу. Всё это время его семья ютилась по служебным квартирам в ни разу не ремонтированных хрущёвках возле военчасти.

Владимира Пипко посвящают в комбриги. Фото © president.gov.ua

В какой-то момент Пипко с женой прикупили 88 соток земли в Черкасской области и сдали её в аренду местным сельскохозяйственным кооперативам. И всё равно денег не хватало. Например, за 2021 год семья согласно декларации заработала в сумме всего 327 тысяч гривен (710 тысяч рублей). Этого явно было недостаточно. За пару месяцев до начала спецоперации Владимир Пипко начал искать себе подработку в ночную смену. Съехавшая от семьи повзрослевшая падчерица тоже звёзд с неба не хватала. Она искала работу в гостиничном бизнесе, и её указанная желаемая зарплата была всего 10 тысяч гривен (менее 22 тысяч рублей).

Где и как живёт семья карателя

Все изменилось, когда Владимир Пипко ушёл на фронт. По какой-то причине он сразу стал любимчиком Владимира Зеленского. Из рук президента Украины Пипко получил награду "За войсковую службу" и знак отличия "Крест боевых заслуг". Можно предположить (с учётом сегодняшних событий в Курской области), что Пипко отметили за готовность убивать мирных россиян и нарушать Женевские конвенции. В 2024 году его назначили на должность командира 22-й бригады. На церемонии он принял боевое знамя от Зеленского. Примерно с этого времени семья Пипко разбогатела.

Беззаботная жизнь падчерицы Владимира Пипко в Европе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ya.ochen.rad

Судя по соцсетям падчерицы Владимира Пипко, она и его родная дочь осели в польском Кракове, где снимают жильё в центре города. Это не менее 2500 злотых в месяц (57 тысяч рублей) за малогабаритную двушку. Но там они находятся далеко не всегда. Сводные сёстры очень много путешествуют по Западной Европе. Зиму и полвесны провели на австрийском горнолыжном курорте Земмеринг, где за сутки в гостиницах просят от 15 тысяч в рублях. Летом пили вино — за 100 евро бутылка — в ресторанах Парижа. Подолгу девушки гостевали в Берлине и ирландском Дублине, где посетили знаменитый респектабельный Temple bar. Из-за дороговизны местные туда заходят редко. Изысканные кафе и рестораны — это, вообще, любовь девушек. Создается впечатление, что они их посещают каждый день.





Про военные действия дочки Пипко не вспоминают, улыбка не сходит с их лиц. На Украину, если верить соцсетям, они не возвращались уже около года.

Неизвестно, где находится супруга палача ВСУ с их общим сыном-малышом. Она закрыла соцсети. Скорее всего, она в Кракове.





Если семья комбрига решит вернуться на родину, то уже вряд ли будет жить в деревне. В начале прошлого года его близкие пользовались жильём в элитном ЖК "Новый автограф" — это новостройка у берега озера на бывшем пустыре, который превратили в экологически чистый парк с дизайнерскими садами и парком развлечений для детей. Цена за трёшку там достигает 150 тысяч долларов.

Сможет ли военная контрразведка захватить карателей ВСУ, которые устроили террор в Курской области? 0 Не успеет, их уничтожат российские военные Сможет, за такими персонажами отдельно охотятся разведчики Их постараются захватить живьём, чтобы судить и наказать

Авторы Пётр Егоров