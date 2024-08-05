Инстатёлка с автоматом: Как перешедшая на сторону Украины певица Тина Кароль собралась воевать против России Уроженка Магадана Татьяна Либерман, а ныне украинская певица и актриса Тина Кароль прошла курс военной подготовки в лагере нацистов из "Азова"* и собирается отправиться на фронт. Что о ней известно? 5 августа, 12:34 Украинская певица Тина Кароль поддерживает режим Зеленского. Коллаж © Life.ru Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol, © Getty Images / Craig Stennett

Чему Кароль учили боевики

Тина Кароль опубликовала новые фото и видео из лагеря "Азова"*, где она прошла курс военной подготовки по тактической медицине по протоколу ASM MARCH, научилась держать оружие, стрелять. По словам артистки, её учили всему полезному ветераны батальона нацистов. В ближайшее время она намерена посетить зону боевых действий. Впрочем, на Украине это расценили как дешёвый пиар — мол, бывшая российская певица в очередной раз хочет засветиться как ярый патриот новой Родины.

Тина Кароль в лагере военной подготовки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

39-летнюю уроженку Магадана Татьяну Либерман (это настоящее имя Кароль) на Украине прославляют как талантливую певицу, сумевшую самостоятельно достичь олимпа эстрады. А в последнее время ещё и как героическую женщину, преданную Зеленскому, защищающую свободу и независимость страны со сцены.

Интернет пестрит комплиментарными интервью с ней, в Сети полно других позитивных статей. От обилия подобных материалов даже складывается впечатление, что на Украине больше нет исполнительниц, сопоставимых с Кароль по масштабу.

Как Тине Кароль помогла Пугачёва

Уроженка Магадана Татьяна Либерман впервые появилась на украинском ТВ в 2005 году на одном из местных шоу талантов. Несмотря на скромные результаты (тогда она не смогла победить), 20-летнюю участницу, приехавшую в Киев из Ивано-Франковска, заметили продюсеры, и в том же году артистка отправилась на фестиваль "Новая волна – 2005" в латвийской Юрмале.

Здесь ей повезло во второй раз — девушка сумела очаровать присутствующую там в жюри Аллу Пугачёву. Тогдашняя Примадонна вручила ей свой собственный приз "Золотая звезда Аллы" и 50 тысяч долларов. На эти деньги Либерман сняла свой первый клип и начала превращаться в уже известную зрителю Тину Кароль.

Тина Кароль в 2005 году. Фото © ТАСС / Владимир Старков

В 2006 году вся страна болела за артистку, прошедшую в финал Евровидения от Украины. Там Кароль заняла седьмое место, но этого было достаточно для того, чтобы окончательно утвердиться в качестве звезды украинской эстрады.

В то время в репертуаре певицы было очень много русскоязычных песен, совместных с российскими звёздами эстрады проектов (например, с Сергеем Лазаревым и Стасом Михайловым). Кстати, один из её главных хитов — русскоязычную песню "Ноченька", очень полюбившуюся и российскому зрителю, — в августе этого года перевели на украинский язык. Об этом, похоже, эпохальном событии написали даже информационные агентства Незалежной.

Для чего певица сделала ставку на власть и ВСУ

Либерман не стала довольствоваться только успехами на эстраде, она начала плотно сотрудничать с органами власти Украины. За год до своего телевизионного дебюта в 2005-м она устроилась на должность солистки в ансамбле песни и пляски ВСУ.

Благодаря этому после успеха на "Новой волне" она сначала поехала выступать перед международным миротворческим контингентом в Ираке, в состав которого входили и украинские военные, а после этого с сольным концертом отправилась в Косово. По возвращении Кароль получила орден "За миротворческие миссии" от Минобороны, а также две премии — "Певица года" и "Открытие года".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

Эта стратегия принесла ей благосклонность сразу двух президентов Украины: Виктор Ющенко пожаловал певице звание заслуженной артистки Украины, а Пётр Порошенко — народной.

Кроме того, у Кароль есть орден княгини Ольги, которым на Украине награждают женщин за заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также медаль "За доблесть и труд" — "за весомый личный вклад в развитие экономической, научно-технической, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сфер деятельности".

Что связывает Кароль и Коломойского

С конца нулевых Кароль прочно обосновалась на одном из популярных общеукраинских телеканалов — "1+1". Здесь на протяжении многих лет она была занята в нескольких масштабных проектах, включая местную версию "Голос. Дети". А в 2016 году команда певицы презентовала ещё один большой проект — "Рождественскую историю с Тиной Кароль".

Похоже, такое внимание к певице со стороны телеканала не случайно. На Украине уже давно ходят слухи о том, что Кароль является любовницей олигарха и владельца "1+1" Игоря Коломойского. Считается, что он до сих пор помогает ей в различных проектах, лоббируя участие Кароль в том числе и в госмероприятиях.

Игорь Коломойский считается любовником певицы Кароль. Фото © ТАСС / ЕРА / STR

Впервые информация о новых отношениях певицы с Коломойским просочилась в украинский сегмент Интернета якобы благодаря девушкам из её балета. Дескать, танцовщицы не раз замечали в гримёрке своей начальницы немолодого олигарха.

Впрочем, сейчас Коломойскому не до певички. Глава киевского режима Зеленский лишил бизнесмена украинского гражданства. Последний раз о Коломойском было слышно лишь в связи с обыском, который провели в одном из его особняков в Закарпатье сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

На Украине сейчас расследуют уголовное дело о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" на сумму 13 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов по текущему курсу).

Возможно, в последнее время Кароль поняла, что стоит избавиться от токсичного покровителя. Сейчас в её соцсетях и без последней русофобской выходки можно увидеть огромное количество фотографий и видео, снятых среди украинских солдат и/или под флагами Незалежной, сопровождаемых патриотическими комментариями певицы на мове.

В прошлом году Тина Кароль во время концерта, посвящённого дню незалежности Украины, пела на сцене на фоне видеоролика с горящим Кремлём. Похоже, артистка видит возможность сохраниться в публичном поле лишь благодаря усилению антироссийской риторики.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Для чего певица Кароль прошла военную подготовку у нацистов? 0 Это дешёвый пиар, чтобы показать преданность режиму Зеленского У неё большие политические планы Пусть едет на фронт, её участь известна Я не знаю какую-то там Кароль, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов