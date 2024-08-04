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4 августа, 10:03

"Воюющая" за Украину Тина Кароль показала новые видео из лагеря "Азова"*

Тина Кароль опубликовала новые фото и видео из лагеря военной подготовки

Тина Кароль в лагере военной подготовки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tina_karol

Тина Кароль в лагере военной подготовки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tina_karol

Украинская певица и актриса Тина Кароль прошла курс военной подготовки по направлению тактическая медицина по протоколу ASM MARCH. Исполнительница опубликовала в своих соцсетях новые фото и видео из лагеря военной подготовки "Азова"*.

Тина Кароль в лагере военной подготовки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tina_karol

Певица говорила, что её наставники – ветераны нацбата. Она учится базовым навыкам, которые нужны для военных. Правда между патриотичными истриями Тина выкладывает Backstage с каких-то съёмок. Наверное, этому тоже обучают в армии ВСУ.

Актриса за всё время пребывания в лагере научилась держать оружие в руках и стрелять. Также она прошла курс по тактической медицине. Украинцев звезда не сильно вдохновила, в комментариях к постам ей то и дело пишут, что это всё показуха.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Тина Кароль, прекрасно выступавшая в России до начала СВО решила резко стать патриотом. Например, девушка удалила из Сети новый клип на песню "Honey & Мёд", потому что в нём снялись россияне. По словам Кароль, она не знала, что в съёмках видеоролика принимали участие граждане РФ. А когда узнала, приняла решение удалить клип. Певица подчеркнула, что не намерена ни в каком виде сотрудничать с россиянами.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Наталья Афонина
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