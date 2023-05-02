Украинская певица удалила из Сети новый клип, потому что в нём снялись россияне

Известная украинская певица Тина Кароль удалила из Сети новый клип на песню "Honey & Мёд". Причины такого решения она объяснила в эфире одного из телеканалов. Фрагмент передачи исполнительница опубликовала в телеграм-канале.

По словам Кароль, она не знала, что в съёмках видеоролика принимали участие граждане РФ. А когда узнала, приняла решение удалить клип. Певица подчеркнула, что не намерена ни в каком виде сотрудничать с россиянами.

Исполнительница также добавила, что вопрос о работе с российскими гражданами для неё является принципиальным ещё с 2014 года. Артистка призвала украинских коллег прервать сотрудничество с россиянами.