КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:53

Украинская певица удалила из Сети новый клип, потому что в нём снялись россияне

Тина Кароль удалила клип на трек "Honey & Мёд" из-за снявшихся в нём россиян

<p>Обложка © t.me / tinakarolofficial</p>

Обложка © t.me / tinakarolofficial

Известная украинская певица Тина Кароль удалила из Сети новый клип на песню "Honey & Мёд". Причины такого решения она объяснила в эфире одного из телеканалов. Фрагмент передачи исполнительница опубликовала в телеграм-канале.

По словам Кароль, она не знала, что в съёмках видеоролика принимали участие граждане РФ. А когда узнала, приняла решение удалить клип. Певица подчеркнула, что не намерена ни в каком виде сотрудничать с россиянами.

Исполнительница также добавила, что вопрос о работе с российскими гражданами для неё является принципиальным ещё с 2014 года. Артистка призвала украинских коллег прервать сотрудничество с россиянами.

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Ранее певица Светлана Лобода, которая с начала СВО уехала из России в Европу, заявила, что не собирается переводить свои песни на украинский язык. По её словам, это "глупо и неправильно".

Иван Косицын
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