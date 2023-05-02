Украинская певица удалила из Сети новый клип, потому что в нём снялись россияне
Тина Кароль удалила клип на трек "Honey & Мёд" из-за снявшихся в нём россиян
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Известная украинская певица Тина Кароль удалила из Сети новый клип на песню "Honey & Мёд". Причины такого решения она объяснила в эфире одного из телеканалов. Фрагмент передачи исполнительница опубликовала в телеграм-канале.
По словам Кароль, она не знала, что в съёмках видеоролика принимали участие граждане РФ. А когда узнала, приняла решение удалить клип. Певица подчеркнула, что не намерена ни в каком виде сотрудничать с россиянами.
Исполнительница также добавила, что вопрос о работе с российскими гражданами для неё является принципиальным ещё с 2014 года. Артистка призвала украинских коллег прервать сотрудничество с россиянами.
Ранее певица Светлана Лобода, которая с начала СВО уехала из России в Европу, заявила, что не собирается переводить свои песни на украинский язык. По её словам, это "глупо и неправильно".