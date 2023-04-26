Лайф узнал о действующем паспорте РФ у одной из сестёр-русофобок Опанасюк

Украинские певицы Анна и Мария Опанасюк выступают против РФ, но при этом одна из них получила российское гражданство. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным собеседника, несмотря на проукраинскую позицию певиц, одна из сестёр получила паспорт гражданина России 25 марта 2014 года. Согласно базе данных МВД РФ, серия и номер этого документа зарегистрированы в системе. На сегодняшний день паспорт является действительным.

Ранее сёстры Опанасюк заявили, что после начала российской спецоперации они "на 200% поддержали Украину". Певицы разъезжают с концертами по госпиталям, где лежат военные. Это они называют "вкладом в победу" Незалежной. Как крымский дуэт сестёр "Анна-Мария" прославился и не может определиться до конца с позицией по полуострову, рассказал Лайф в своём расследовании.