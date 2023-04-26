Как сёстры-певицы Опанасюк не простили высокопоставленным родителям Крым и проклинают Россию На Украине есть дуэт сестёр "Анна-Мария", который прославился поддержкой ВСУ. Но их родители живут в Крыму: отец занимал большой пост в Верховном суде, а мать — уполномоченный по правам человека. 33929 33929 Сёстры-певицы Опанасюк не скрывают, что поддерживают ВСУ. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна-Мария Опанасюк

Что известно о дуэте "Анна-Мария"

На днях участницы украинского музыкального дуэта "Анна-Мария" на своей странице в Фейсбуке* выложили очередной ролик против России и в поддержку ВСУ. Девушки заявили, что Крым — это Украина, а в последнее время Анна и Мария Опанасюк и вовсе активно ездят с концертами по воинским частям украинской армии, а также жертвуют деньги на лечение раненых бойцов.

— Крым был, есть и будет украинским. Мы — украинки, мы родились и выросли на Украине. Здесь мы родили и воспитываем своих детей. Есть люди, которые до сих пор называют нас предательницами, пророссийскими певицами. Мы часто выступаем перед военными, в госпиталях перед ранеными. После вторжения России мы на 200% поддержали Украину, осудили российскую агрессию, даём бесчисленное множество благотворительных концертов — это наша позиция, наш вклад в победу, — заявили певицы.

Судя по всему, так женщины пытаются избежать травли: обе родились в Крыму, возможно, у одной из сестёр есть паспорт России, родители певиц занимали и занимают высокие посты в российских структурах власти полуострова.

Отец участниц дуэта — Александр Опанасюк — много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, в 2012 году ещё украинской властью был пожизненно назначен судьёй Апелляционного суда Крыма. В 2014 году перешёл на службу России и стал судьёй Верховного суда Республики Крым, откуда в 2016 году ушёл на пенсию.

Сёстры Анна и Мария Опанасюк на фоне украинского флага заверяют граждан Незалежной, что Крым — это Украина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annamariaduet

Мать — Лариса Опанасюк — участник "Крымской весны", после референдума о присоединении полуострова к России до 2019 года работала заместителем Председателя Совета министров Республики Крым, а сейчас в регионе является уполномоченным по правам человека.

Как сёстры Опанасюк пели на Майдане

Совместное выступление сестёр Анны и Марии Опанасюк с Лаймой Вайкуле во время концерта Laima Rendezvous Odesa в Одессе в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна-Мария Опанасюк / Натка Лучинкина

Анне и Марии по 35 лет, они близнецы. Родились в Симферополе в 1988 году в семье юристов и даже собирались пойти по стопам родителей. Обе поступили на прокурорский факультет Харьковской Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

При этом сёстры с детства занимались музыкой и однажды сумели попасть в одно из популярных музыкальных украинских телешоу "Караоке на Майдане", давшем старт их певческой карьере. После него девушки регулярно участвовали в различных телевизионных конкурсах, их наставниками становились местные звёзды эстрады, и в итоге на свет появился дуэт "Анна-Мария".

Интересное в жизни семьи Опанасюков началось в 2013–2014 годах, когда Украину захлестнули государственные переворот, раскол и гражданская война, начавшаяся по итогам Майдана. Родители приняли деятельное участие в событиях "Крымской весны", и Лариса Опанасюк по её итогам даже была награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Мать украинских участниц дуэта "Анна-Мария" Лариса Опанасюк © Фото сайт правительства Республики Крым

В это же время "Анна-Мария" заняли другую сторону: поддержали участников акций протеста против действующего тогда президента Виктора Януковича и выступали для митингующих в центре Киева под лозунгом "За европейскую Украину!". Происходящее на Майдане девушки называли "историей и гордостью нашего (т. е. украинского — Прим. Лайфа) народа".

Уже летом того же года девушки появились на страницах одного из московских глянцевых журналов в рекламном проекте компании по производству одежды. Лозунг мероприятия звучал так: "Российский бренд и дуэт из Украины. Докажем всем, что мы делаем шаги навстречу друг другу".

Участницы конкурса от Украины Анна и Мария Опанасюк во время выступления на вечере песен певицы Анжелики Варум в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2019" в Сочи. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поступок Анна и Мария объясняли желанием показать, что они якобы за мир и необходимость диалога. Кстати, после этого на Украине они долгое время избегали однозначного ответа, чей Крым, и периодически выезжали в Россию на гастроли.

Как сёстрам напомнили про неудобных родителей

Такое "междустулье" певицам припомнили в Киеве в 2019 году, когда они приняли участие в национальном отборочном туре конкурса "Евровидение". Девушки дошли до финала, но там украинское жюри им устроило обструкцию, напомнив громадянам Незалежной, что родители "Анны-Марии" — участники событий "Крымской весны" и служащие в органах государственной власти России, а сами артистки до сих пор не могут определиться со своей позицией по полуострову.

В итоге конкурсантки набрали минимум баллов и выбыли из борьбы, а в Тель-Авив тогда отправилась певица из Днепропетровской области Maruv (Анна Корсун), к которой таких претензий у жюри не было.

Сегодня сёстры Опанасюк стремятся всячески доказать украинцам, что они свои, однако комментарии в соцсетях указывают на обратное. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annamariaduet

Тем не менее Мария и Анна Опанасюк певческую карьеру не закончили, а в последние годы даже вышли в тираж. После неудачи на "Евровидении" их заметила латвийская артистка Лайма Вайкуле, она тепло отозвалась о творчестве сестёр и пригласила выступить на своём фестивале Laima Rendezvouz Jurmala в Юрмале. В 2021 году появилась совместная работа с украинской легендой — боксёром Александром Усиком.

Сегодня Анна и Мария Опанасюк требуют не связывать их судьбы с судьбой родителей, мол, они уже взрослые женщины и отвечают только за себя, а свою преданность Украине они доказали не словами, а делом, когда выступали перед украинскими военными. Русскоязычные крымчанки свои соцсети сейчас стараются вести на мове и публикуют десятки фотографий с флагами Незалежной, впрочем, для борцов за чистоту украинской нации они по-прежнему остаются чужими.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Анна и Мария Опанасюк позируют с военными, для которых они выступают в течение последнего года. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна-Мария Опанасюк Могут ли занимать в России высокие должности люди, чьи дети поддерживают нацистский режим на Украине? 0 Нет, такого быть не должно Могут, потому что родители уже не отвечают за поступки взрослых детей Родители и их дети должны определиться, с кем они. И жить в той стране Такие чиновники опасны, потому что уязвимы для спецслужбы других стран

Авторы Евгений Кузнецов