Хрупкая танкистка ушла на фронт защищать Донбасс и нашла свою любовь

Жизнь Маргариты Тарбаевой поделилась надвое после 2014 года, когда она вступила в ополчение. С тех пор её ежедневную рутину составляло, помимо всего прочего, командование женским экипажем танка. На тот момент она и подумать не могла, что на фронтах этого тяжёлого противостояния ей посчастливится встретить свою любовь. Об этом танкистка рассказала в программе "Новороссия. Герои нашего времени" на радио "Комсомольская правда".

"В мае 2014 года я вступила в ополчение. Я жила в Красногоровке, была замужем, воспитывала ребёнка — ему было четыре года. Образовалась ДНР, и мой муж сказал: "Я уезжаю в Ростов, через месяц вас заберу, держись". Тут зашла Украина — и я взяла ребёнка, какие-то документы, вещи и бежала к маме в Донецк. Месяц, два, пять — мужа нет. Поняла, что он бросил нас в самый тяжёлый момент. Тогда-то я и решила, что ради сына, мамы, папы я обязана пойти и служить", — цитирует Маргариту kp.ru.

В начале своего пути она работала инструктором штаба, затем радиотелефонистом. Когда от начальства поступило задание собрать женский танковый взвод, ей сразу предложили занять должность капитана экипажа, поскольку её служебный стаж составлял уже три года. Поначалу с каким-то недоверием к нам относились. На третий месяц ребята уже нам помогали, объясняли, рассказывали. И в танковых играх участвовал именно мой экипаж — одни девочки против ребят.

В 2018 году танкистка собиралась продолжить службу в связи, однако судьба внесла в её планы свои коррективы. Она познакомилась с другим танкистом, командиром роты Александром Тарбаевым, будущим избранником Маргариты.

"Я служила в третьей роте, он был командиром первой. Мы пересекались на ротации: моя рота ехала на Ясиноватую, например, они — на полигон. И мы на объездной встречались. Я в своей колонне — он во главе своих танков", — рассказала она.

Судьбоносное знакомство, по её словам, произошло совершенно случайно, когда Тарбаев предложил свою помощь в починке её изрядно потрепавшегося танка. От его предложения девушка, к слову, отказалась, сказав, что справится самостоятельно. Спустя некоторое время между Маргаритой и Александром начал разгораться роман. Когда командир его взвода уезжал в увольнение, её будущий супруг приезжал в Ясиноватую. Каждый раз они вели беседы до пяти утра, а затем девушка возвращалась в казарму, куда спустя два часа приезжал командир с командой "Подъём!". Маргарита в 2018 году уволилась из армии и сейчас работает председателем территориальной избирательной комиссии в Донецке.