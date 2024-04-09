Более 500 юных артистов спели в Кремлёвском дворце для семей участников СВО

В общей сложности для родственников участников СВО дети исполнили более 30 композиций о любви к Родине и семье, а также о дружбе, героизме и мужестве. Многие из этих песен стали настоящими хитами, к примеру, композиции "Плечом к плечу", "Письмо солдату", "Не забывайте", "Россиянка я" и другие. Концерт в Кремле, к слову, стал завершающим этапом Всероссийского музыкального марафона, в рамках которого юные артисты выступали перед семьями бойцов СВО. До этого они выступали в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Башкирии.