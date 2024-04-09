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9 апреля, 10:32

Более 500 юных артистов спели в Кремлёвском дворце для семей участников СВО

В Государственном Кремлёвском дворце накануне вечером состоялся гала-концерт "Главные детские песни" для семей участников спецоперации (СВО). Песни для более 5,5 тысячи зрителей исполнили свыше 500 юных артистов — солисты и детские коллективы из нескольких регионов нашей страны.

Более 500 юных артистов спели в Кремлёвском дворце для семей участников СВО. Видео © Telegram / Кремлёвский дворец

В общей сложности для родственников участников СВО дети исполнили более 30 композиций о любви к Родине и семье, а также о дружбе, героизме и мужестве. Многие из этих песен стали настоящими хитами, к примеру, композиции "Плечом к плечу", "Письмо солдату", "Не забывайте", "Россиянка я" и другие. Концерт в Кремле, к слову, стал завершающим этапом Всероссийского музыкального марафона, в рамках которого юные артисты выступали перед семьями бойцов СВО. До этого они выступали в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Башкирии.

"Очень важно, чтобы юное поколение росло на добрых, светлых песнях, которые учат любить Родину, ценить дружбу и семью. Ведь именно песня может вызвать сильнейший эмоциональный отклик, тронуть до глубины души и пробудить чувство гордости за свою страну", — отметил автор проекта "Главные детские песни", гендиректор Музея Победы Александр Школьник.

Проект "Главные детские песни" реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Земляне" спели для бойцов СВО в Мелитополе
"Земляне" спели для бойцов СВО в Мелитополе

Ранее Life.ru сообщал, что певец Александр Степанов, известный как рэпер ST, и гитарист группы "Звери" Герман Осипов дали полевые концерты для росгвардейцев в ЛНР. Исполнители не стали придавать значение пафосным деталям и превратили выступление в душевные приятельские посиделки у костра.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Кремлёвский дворец

Наталья Исакова
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