Более 500 юных артистов спели в Кремлёвском дворце для семей участников СВО
В Государственном Кремлёвском дворце накануне вечером состоялся гала-концерт "Главные детские песни" для семей участников спецоперации (СВО). Песни для более 5,5 тысячи зрителей исполнили свыше 500 юных артистов — солисты и детские коллективы из нескольких регионов нашей страны.
Более 500 юных артистов спели в Кремлёвском дворце для семей участников СВО. Видео © Telegram / Кремлёвский дворец
В общей сложности для родственников участников СВО дети исполнили более 30 композиций о любви к Родине и семье, а также о дружбе, героизме и мужестве. Многие из этих песен стали настоящими хитами, к примеру, композиции "Плечом к плечу", "Письмо солдату", "Не забывайте", "Россиянка я" и другие. Концерт в Кремле, к слову, стал завершающим этапом Всероссийского музыкального марафона, в рамках которого юные артисты выступали перед семьями бойцов СВО. До этого они выступали в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Башкирии.
"Очень важно, чтобы юное поколение росло на добрых, светлых песнях, которые учат любить Родину, ценить дружбу и семью. Ведь именно песня может вызвать сильнейший эмоциональный отклик, тронуть до глубины души и пробудить чувство гордости за свою страну", — отметил автор проекта "Главные детские песни", гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
Проект "Главные детские песни" реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Кадр из видео Telegram / Кремлёвский дворец