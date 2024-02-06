Рэпер ST и гитарист группы "Звери" выступили перед росгвардейцами в зоне СВО
Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Обложка © Росгвардия
Певец Александр Степанов, известный как рэпер ST, и гитарист группы "Звери" Герман Осипов дали полевые концерты для росгвардейцев в ЛНР. Об этом рассказали в самом ведомстве.
Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Видео © Росгвардия
"Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться", — поделился один из военнослужащих.
Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия
Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия
Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия
Артисты не стали придавать значения пафосным деталям и превратили выступления в душевные приятельские посиделки у костра. Степанов исполнил собственные песни по аккомпанемент гитары и балалайки и даже оставил автограф бойцам. Музыканты пожелали скорейшей победы армии России и каждому из присутствовавших солдат пожали руку.
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