Рэпер ST и гитарист группы "Звери" выступили перед росгвардейцами в зоне СВО 6 февраля, 10:46 Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Обложка © Росгвардия

Певец Александр Степанов, известный как рэпер ST, и гитарист группы "Звери" Герман Осипов дали полевые концерты для росгвардейцев в ЛНР. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Видео © Росгвардия

"Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться", — поделился один из военнослужащих.

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" Герман Осипов выступили перед военными в зоне СВО. Фото © Росгвардия

Артисты не стали придавать значения пафосным деталям и превратили выступления в душевные приятельские посиделки у костра. Степанов исполнил собственные песни по аккомпанемент гитары и балалайки и даже оставил автограф бойцам. Музыканты пожелали скорейшей победы армии России и каждому из присутствовавших солдат пожали руку.

Ранее Life.ru писал, что Валерий Кипелов дал концерт для бойцов СВО на полигоне Южного военного округа. Музыкант отметил, что "победа будет за нами".

Авторы Татьяна Миссуми