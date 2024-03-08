"Это родной человек для нас": В Кемерове бойцы СВО устроили трогательный сюрприз для школьной учительницы

Кузбасские спецназовцы Росгвардии вернулись с передовой в родной город Кемерово, чтобы поздравить свою школьную учительницу с 8 Марта. Бойцы неожиданно пришли к ней на урок и преподнесли букеты, а заодно рассказали о службе. Видео с трогательным моментом опубликовал SHOT.

В Кемерове бойцы СВО устроили трогательный сюрприз для бывшей учительницы. Видео © Telegram / SHOT

Военнослужащие отряда "Кузбасс" Александр и Илья вместе учились в школе в классе правоохранительной направленности, их обучение курировала учитель обществознания Юлия Кулакова. Именно она, по признанию военнослужащих, оказала большое влияние на формирование их выбора жизненного пути, да и вообще с годами стала родным человеком.

"Конечно, я узнала учеников, они всегда находятся на связи и никогда её не теряли после школы. Эти ребята пишут сообщения, письма из боевых командировок. Звонят, поздравляют с Новым годом, с 8 Марта, помнят про день рождения. Было очень приятно их увидеть в школе", — поделилась педагог эмоциями от встречи с бойцами.