Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днём, который отмечается сегодня, 8 марта. По его словам, этот весенний праздник — символ красоты и самых светлых чувств.

Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам в армии. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с праздником 8 Марта... Мамы и бабушки, дочери, жёны, сёстры, друзья и коллеги, в этом мире у вас особая, очень важная миссия. Чуткие и милосердные, искренние и нежные, вы дарите нам саму жизнь, создаёте неповторимую атмосферу добра и любви для всех, кто вам близок и дорог, вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды", — сказал он в видеообращении.

Зампред Совбеза считает, что достигать максимальных результатов во всём женщинам помогает постоянное стремление к совершенству, что особенно важно сегодня, когда РФ проходит через непростые испытания и даёт отпор циничному и опасному врагу. Медведев также выразил огромную признательность всем женщинам в ВС России, на оборонных предприятиях, в госпиталях и волонтёрской сфере, которые помогают жителям Донбасса и Новороссии, беженцам.

Политик назвал это настоящим подвигом, достойным самых высоких слов благодарности. Он признался в любви к женщинам и в гордости за них, а также пообещал сделать всё для того, чтобы оправдать их любовь и доверие. Медведев пожелал представительницам прекрасного пола здоровья, счастья, взаимопонимания с близкими людьми, "чтобы душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, столь же наполняло ваши сердца".