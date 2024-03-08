Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днём

Женщины одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют их на новые свершения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя россиянок с 8 Марта — Международным женским днём.

"В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин — наших мам, любимых, сестёр и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения. Даёте жизнь и делаете её ярче и гармоничнее", — сказал глава ведомства.

Глава оборонного ведомства отметил, что сегодня в ВС России служат и работают более 300 тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Также он выразил особую признательность матерям наших бойцов, воспитавших настоящих патриотов и доблестных защитников Родины.

"Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. Поздравляю вас с Международным женским днём! От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия", — добавил Шойгу.

Тем временем в Совете Федерации дали старт Всероссийскому конкурсу "Семья года". Он проводится в девятый раз, и каждый год количество участников только растёт. Как отметила глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, конкурс проводится в Год семьи и станет его центральным событием. К слову, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчёркивал, что поддержка семей — наш фундаментальный нравственный выбор, а многодетные ячейки общества должны стать нормой.